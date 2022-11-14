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Şehit Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin hayatını kaybetti

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekleme: 14.11.2022 - 13:30 Güncelleme: 14.11.2022 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Şehit Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin hayatını kaybettiPolis memuru Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu.

İzmir Adalet Sarayı'nın önünde duran araçtan şüphelenen şehit Sekin, silahlı teröristleri fark etmesinin üzerine tabancasını çekerek korkusuzca müdahale etti.

Korkusuzca şehadete yürüdü
Bu esnada araçtan inen teröristler yanlarındaki bombayı patlattı.

Sekin'in kovaladığı iki teröristten biri etkisiz hale gelirken, diğer teröristin yakalanması için son mermisine kadar çatıştığı sırada bir aracın arkasına saklanan teröristin ateş açması sonucu adliyenin önünde şehit düştü.

Şehit Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin hayatını kaybetti

Baba Sekin'den acı haber
Yaşanan olayın 6'ncı yılına yaklaşırken, kahraman şehidin babasından acı haber geldi.

2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Mehmet Zeki Sekin'in, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşadığı öğrenildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Baba Sekin'in, geçtiğimiz günlerde yeniden rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da Ankara'ya sevk edildiği belirtildi.

Burada tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

'Rabbim evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, 'Cesaret timsali Şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Amcamız, can emanetini sahibine teslim etti... Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin... Başımız sağ olsun.' ifadelerini kullandı.
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