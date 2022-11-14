PKK'nın Taksim'de gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından provokatif paylaşım yapıldı

Taksim'de PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği 6 vatandaşın vefat ettiği 81 kişinin yaralandığı hain bombalı saldırının ardından bir çok hesap tarafından provakatif paylaşımlar yapıldı. İnstagram'da kimliği belli olmayan '@yawbenibisalya' kullanıcı paylaştığı Eskişehir haritasının yer aldığı görselde bombalı sayaç koyarak 6 saat sonra orada da patlama olacağını ileri sürdü.