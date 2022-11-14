İstiklal saldırganı ticari taksiyle kaçmış! Taksici gözaltında

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bomba düzeneğini bırakarak kaçtığı tespit edilen kadın teröristin ticari taksi ile bölgeden uzaklaştığı saptandı. Taksi incelemeye alınırken şöför de sorgu için gözaltında.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 1'i çocuk 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili derin araştırma devam ediyor.Olay yerine patlayıcı ekipman yerleştirerek kaçtığı belirlenen eylemci teröristin, saldırının ardından müşteri kılığında bir ticari taksiye bindiği öğrenildi.İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından kadın teröristin olay yerinden kaçarak bindiği taksi, emniyet güçleri tarafından incelenmeye alındı.İHA'nın haberine göre, yüzlerce güvenlik kamera görüntüsü taranarak ulaşılan taksinin şoförü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.Teröristin bindiği taksi de didik didik inceleniyor.