İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi teslim alındı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından hayatını kaybeden 6 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Adem Topkara (40) ile eşi Mukaddes Topkara'nın (27) cenazeleri sabah erken saatlerde yakınlarına teslim edildi. Çift, ikindi namazına müteakip Ayazağa Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve kardeşinin nişanı için geldiği İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Meydan (34) ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan'ın da cenazeleri ailelerine teslim edildi.Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.Ailenin yakınlarından İbrahim Ünal, Yusuf Meydan'ın kardeşinin nişanı için İstanbul'a geldiğini belirterek, cenazeleri Adana'ya götüreceklerini söyledi.Patlamada hayatını kaybedenlerden Arzu Özsoy (38) ve kızı Yağmur Uçar'ın da (15) cenazelerinin gün içerisinde yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.Anne ve kızın cenazeleri, ikindi vakti Şirinevler Ulu Camii'nde kılınacak namazın ardından Habipler Yayla Mezarlığı'nda defnedilecek.Bu arada, Beyoğlu'ndaki patlamada yaralanan vatandaşların, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.