Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bombalı saldırının ardından Taksim'de gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen esnaf ağaçların kaldırılmasını istedi. İBB tarafından İstiklal Caddesine bırakılan saksılar için esnaf, "Başkanım daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik" dedi.

Taksim'de dün PKK tarafından gerçekleştirilen hain bombalı saldırının ardından bugün bölgeyi gezen ve esnafları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanına gelen esnaf ağaçların kaldırılmasını talep etti.İmamoğlu'nun yanına gelen esnaf, 'Başkanım bu ağaçlardan biliyorsunuz. Zamanında çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bu son olaylarda bütün esnaf olarak bu ağaçların kaldırılmasını istedik. Bizzat size iletmek istedim' dedi.