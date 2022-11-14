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Hain saldırıda hayatını kaybetti: Arzu öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Taksim'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar'ın otopsi işlemleri devam ediyor. Arzu Özsoy’un öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı. Öğrenci velisi Uğur Erdem Sufracı,”Öğrenci yetiştirme konusunda çok iyi bir öğretmendi. En sonra kendisi bir gün önce bize mesaj attı. Ara tatilde yapması gerekenleri ve iyi tatil dileklerini iletti kendisi. Şok olduk” dedi.

Ekleme: 14.11.2022 - 15:39 Güncelleme: 14.11.2022 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Hain saldırıda hayatını kaybetti: Arzu öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktıTaksim'de dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.

Yakınlarının ise Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürerken, Özsoy'un öğretmen olduğu öğrenildi. Öğrencilere attığı son mesajı ortaya çıktı. Özsoy mesajında, “Bir haftalık tatilde bazı tekrar çalışmalarımız olacak.
Ben fotokopi verdim, dosyalarında. İkinci olarak da 2 kitap özeti istedim. İster Türkçe defterlerine ister dosya kağıdına ama özenli bir yazı ile. Almanca öğretmeni Şahin bey de ödevini gönderdi iletiyorum. İngilizce de gönderdiğinde ileteceğim. İyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencisinin velisi Uğur Erdem Sufracı, “ Arzu hoca hayat dolu bir insandı. Öğrenci yetiştirme konusunda çok iyi bir öğretmendi. Öğrencilerle iletişimi çok iyiydi. Haberi aldığımız andan itibaren çocuklarla paylaşamadık. Boğazımızda düğümlendi.

Yakınlarının başı sağ olsun. En sonra kendisi bir gün önce bize mesaj attı. Ara tatilde yapması gerekenleri ve iyi tatil dileklerini iletti kendisi. Şok olduk” dedi.
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