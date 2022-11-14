Erk Acarer'in hükümeti suçlayan ifadelerine İYİ Parti'li Türkkan destek verdi

Taksim'deki patlamanın ardından skandal paylaşım yapan Erk Acarer'e İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan destek verdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan patlamanın üzerinden hükümeti suçlayan Erk Acarer, "Bugün ‘sandık gelecek ve seçim kazanılacak’ düşüncesinin pek de geçerli olmadığını kanıtlayan bir gün oldu" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'li Lütfü Türkkan Acarer'in paylaşımına destek vererek, "Güvenin bize" yorumunda bulundu.