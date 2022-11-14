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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin BTK'nin kararını yargıya taşıyacaklarını söyledi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Taksim'de PKK'nın gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından BTK'nın provokatif paylaşımları engellemek adına ülke genelinde internet erişimi kısıtlaması yapması hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ekleme: 14.11.2022 - 15:31 Güncelleme: 14.11.2022 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen teröe saldırısının ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından söz konusu sosyal medya platformlarına erişimde ülke genelinde "bant daraltılması" uygulamasına gidildiği kaydedildi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise provokatif paylaşımların önüne geçilmek için alınan kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Konuya ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, saldırı nedeniyle sosyal medyanın anayasa ve yasalara aykırı olarak erişime kapatıldığı gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı ve sorumlu diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Tekin, "BTK, kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır. BTK İstiklal Caddesi'ndeki terörist saldırının ardından Twitter'a girişi kısıtladı. Ancak BTK Başkanı başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımladı. İlgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "görevi kötüye kullanma", "bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme" ve "haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi" suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceğiz. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. AK Parti'nin seçim ofisi gibi görev yapamazsınız. Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır." dedi.
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