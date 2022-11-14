Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Evde yer yok diye 1 yaşında kafese hapsedilen küçük bebeğin dramı ülkeyi ayağa kaldırdı. Daha 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen çocuk bulunduğunda 9 yaşındaydı. Çocuğun son halinin görüntüsü infial yaratırken küçük çocuk bakımevine götürüldü, ailesi ise tutuklandı.ABD'nin Kuzey Carolina bölgesinde bir evin bahçesindeki köpek kulübesinde 9 yaşında bir çocuk bulundu. Bulunan çocuğun hali ve aylardır köpek kulübesinde kaldığını söylemesi ülkede infial yarattı.Komşuların ihbarı sayesinde kurtulan ve ince bir battaniyeyle bulunan çocuk; babası, üvey annesi, halası ve dört kardeşinin kaldığı 1400 metrekarelik evde kendisine yer kalmadığı için dışarı atıldığını söyledi.Çocuğuna yaptıkları nedeniyle tepkileri üzerine çeken 32 yaşındaki baba Jonathan Star ve 40 yaşındaki üvey anne Sarah Lynette Starr tutuklandı.Öte yandan ülkede asıl infiali yaratan şey ise küçük çocuğun 1 yaşından bu yana kafese kapatıldığı günlerinden kalan fotoğraflar oldu.Çocuğun, 8 aylık kardeşinin doğumundan sonra sosyal medyadaki aile fotoğraflarından da silindiği, bu durumun ailenin yakınları tarafından fark edildiği belirtildi.Aileye yakın birçok kişi, polise verdikleri ifadede aile fotoğraflarında 9 yaşındaki çocuğun olduğu kısımların bilinçli olarak kesildiğini öne sürdü.