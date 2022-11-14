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Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal'deki hain saldırı için sert sözler: Hesabını verecekler

G20 Liderler Zirvesi öncesi Endonezya'da olan Bakan Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı için Endonezya hükümeti ile halkının verdiği desteğe teşekkür ederek, "Failler, teröristler ve teröristlerin arkasında olanlar hesap verecek” dedi.

Ekleme: 14.11.2022 - 13:56 Güncelleme: 14.11.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal'deki hain saldırı için sert sözler: Hesabını verecekler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi Endonezya ve Türkiye arasında, çevre, savunma sanayi gibi birçok konuya ilişkin iş birliği anlaşmasının imzalandığı törene katıldı. Burada konuşma yapan Çavuşoğlu, "Bakan Subianto, taziye sözleri ve Endonezya hükümeti ve halkının bizimle olan dayanışması için çok teşekkür ederim. Emin olun failler, teröristler ve teröristlerin arkasında olanlar hesap verecek. Ülkemizde ve komşu bölgelerdeki teröristleri yok etmeye devam edeceğiz" dedi.



TARİHİ BİR ANA TANIKLIK

Törenin ardından anlaşmaların imzalanmasıyla tarihi bir ana tanıklık edileceğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu törenin ardından ilişkilerimizde tarihi bir ana tanık olacağız. Cumhurbaşkanlarımız Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Konseyini kuracaklar. Farklı kardeş ülkeler ve müttefiklerle bu mekanizmaya sahibiz. Çok verimli olduğunu söyleyebilirim, ilişkilerimize de çok şey katıyor. Gerçekten de ilişkilerimizde gerçekten önemli ilerlemeler kaydettik." dedi.



"TEBRİK EDİYORUM"

Çavuşoğlu, "Son yıllarda her iki taraftan bakanlarımızın ve meslektaşlarımızın çabaları sayesinde. Bugün burada birazdan imzalayacağımız anlaşmalar ile savunma sanayi, araştırma, ormancılık, çevre, kalkınma gibi birçok alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Özel sektörümüz de burada Endonezya'da gerçekleştirecekleri elektrikli otobüsler, Trans-Sumatera yolu gibi önemli projelere imza atacak. Açıkçası, G20 Zirvesi için buradayız, önemli küresel zorluklara, krize ve Ukrayna'daki savaşa rağmen Endonezya çok başarılı bir başkanlık yaptı. Türkiye olarak Endonezya'nın G20 başkanlığının önceliklerini ve faaliyetlerini destekliyoruz. Endonezyalı kardeşlerimizi çok başarılı bir başkanlık için tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi.
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