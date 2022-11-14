Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim’de yaşanan terör saldırısıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Bozdağ, altı kişinin hayatını kaybettiği Taksim’deki hain terör saldırısıyla ilgili şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısında bomba dolu çantayı bırakan terörist ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'de yaşanan terör saldırısıyla ilgili son bilgileri Yeni Şafak gazetesi yazarları ve editörleriyle paylaştı.



Bakan Bozdağ, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.