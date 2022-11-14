  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 19,17 - 19,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Erbaş: Müslüman ülkelerin bizden beklentileri var

Erbaş, Diyanet kurumunun önemine dikkati çekti. "Dünyanın pek çok bölgesine hizmet götürüyoruz" mesajı veren Erbaş, "Bütün Müslüman ülke ve toplulukların bizden beklentileri var" dedi.

Ekleme: 14.11.2022 - 15:31 Güncelleme: 14.11.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Ali Erbaş: Müslüman ülkelerin bizden beklentileri var
Antalya'da Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla başladı.

Üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 faaliyetleri değerlendirilecek ve 2023'e dair planlamalar yapılacak.

Taksim'deki terör saldırısında vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Her yıl yapılan istişare toplantılarında, geçen bir yıldaki çalışmaları ve mevcut durumu değerlendirdiklerini, gelecek planlarını ele aldıklarını ifade eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önemini vurguladı.

'Bütün Müslüman ülke ve toplulukların bizden beklentileri var'
Başkanlığın, konumu, potansiyeli ve hizmetleri açısından ülkenin en önemli kurumlarından birisi olduğunu kaydeden Erbaş, şunları ifade etti:

'Diyanet İşleri Başkanlığı, aynı zamanda dünyanın pek çok bölgesine hizmet götüren evrensel bir teşkilattır. Hepimiz daha açık ve net şekilde görüyoruz ki ülkemizin ve milletimizin yanında, bütün Müslüman ülke ve toplulukların da bizden beklentileri var. İşimiz vaktimizden daha çok ve hiçbir sorumluluğumuzu erteleme lüksümüz yok.

Erbaş: Vaktimizi hizmetlerimizin daha verimli olmasına harcamalıyız
Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirme, milletimize ve insanlığa hizmet etme konusunda en önemli hususun ve en büyük imkanın samimiyet olduğunu düşünüyorum. Vaktimizi, enerjimizi, yapmamız gerekenlere ve hizmetlerimizin daha verimli hale gelmesine harcamak mecburiyetindeyiz.

Daha iyisini nasıl yapabiliriz, milletimize, devletimize, insanlığa daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz, gece gündüz bunun gayreti içerisinde olmak zorundayız.'

'Daha iyi hizmet üretmenin yollarını arayacağız'
Erbaş, ihlasla samimiyetle aşkla ve heyecanla çalışılması gerektiğini vurgulayarak, ekip olarak hedefleri sahiplenmek, çalışmayı heyecana dönüştürmek, hizmette verimliliği artırmak gibi hususlarda kurum içi, birim içi, daire içi iletişimin önemli bir etkisi olduğunu kaydetti.

AA'nın haberine göre, idarecilerden, 'Hizmetlerin daha iyisi ve güzeli nasıl olabilir?' sorusunu zihinlerinde daima canlı tutmalarını isteyen Erbaş, şöyle devam etti:

'Ülkemizin ve insanlığın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir süreçte daha çok çalışmaktan başka gündemimiz olamaz. Bunun için toplantı boyunca daha iyi hizmet üretmenin yollarını arayacağız. Büyük bir aile olarak içinden geçtiğimiz süreçleri gözeterek milletimizin iyiliği ve yürüttüğümüz hizmet adına kendimizi konuşacağız.

Bugün yükümüz daha ağır, sorumluluklarımız daha büyüktür. Yüce Mevla yar, yardımcımız olsun. Cenabıhak, hayırlı istişarelerle faydalı hizmetler yapmaya toplantımızı vesile kılsın.'
Erk Acarer'in hükümeti suçlayan ifadelerine İYİ Parti'li Türkkan destek verdi
Taksim'deki patlamada vefat eden Ecrin ve babası son yolculuğuna uğurlandı
Altılı masadan terör saldırısına ilişkin ortak bildiri
Zelenskiy'den Herson'da zafer pozu
PKK'nın Taksim'de gerçekleştirdiği hain bombalı saldırının ardından provokatif paylaşım yapıldı
6'lı masa 8'inci kez toplandı: Görüntüler tepki çekti!
İstiklal Caddesi'ndeki bombacıyla İsrailli iki asker aynı karede
Küçükçekmece’de kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi
MHP'den PKK'lı teröristlere idam talebi
ABD’nin Suriye’de açtığı akademiden çıkan teröristlerden sivillere bombalı saldırı
Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi
Asgari ücret toplantısı aralıkta başlıyor
Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı
Süleyman Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz
Putin’den İstanbul’daki patlamaya ilişkin taziye mesajı
Taksim'deki bombalı saldırının detayları belli oldu! Teröristin kimliği de açıklandı
Bakan Bozdağ: Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili 46 kişi gözaltında
Taksim'e bombayı yerleştiren teröristin yakalandığı andan kareler
Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz terörle mücadelede yanınızdayız
Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada
İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

İstiklal Caddesi'nde patlama: Saldırı noktasına karanfil bırakıldı

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor