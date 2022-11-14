ABD’nin Suriye’de açtığı akademiden çıkan teröristlerden sivillere bombalı saldırı

İstanbul Taksim'de meydana gelen patlama dünyada yankı uyandırırken; yakalanan kadın teröristin, emri Afrin'den aldığı ortaya çıktı.Bu da akıllara terör örgütü YPG'ye desteğini esirgemeyen Amerika'yı getirdi. Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye'den büyük bir darbe yiyen terör örgütü YPG, ölen kişilerin yerini doldurmak için ABD'den yardım alıyor. ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için tüm imkanlarını seferber ediyor.Terörist sevici ABD'nin, “kadın erkek fark etmez bize savaşçı lazım” diyerek sadece kadınlardan oluşan askeri akademisinden çıkanlar da eylemlerde boy gösteriyor.Dünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristin, bu akademiden çıktığı belirtiliyor.Bu arada ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutlamıştı. Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, 'Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın.” ifadelerini kullanmıştı.