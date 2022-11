Taksim'de patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Taksim'den girildiğinde yürüyerek yaklaşık 6 dakikalık mesafede olan bir noktada gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenler olurken çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk resmi açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Vali Yerlikaya, can kaybı ve yaralıların olduğunu duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin terör soruşturması başlattı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre 11 yaralı olduğu bildirildi.İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı.Patlamanın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Patlama anı kameradaBeyoğlu İstiklal Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada vatandaşların panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, vatandaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.Emniyet güçleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.DHA Muhabiri Hasan Yıldırım olay bölgesinden şu bilgileri aktardı:'Siviller bölgeden uzaklaştırılıyor. Büyük bir patlama sesi geldi. Olayın duyulması ile beraber itfaiye ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. İtfaiye telsizinden duyulduğuna göre çok sayıda yaralı var olay yerinde. Patlama binada mı sokakta mı henüz belli değil.'İkinci bir patlama riskine karşı İstiklal Caddesi tahliye edildi.Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: CAN KAYBI VARİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralıların olduğunu belirterek her şey netleşince resmi açıklama yapılacağını duyurdu.Vali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:'Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.'PATLAMA ÇEVRE İLÇELERDEN DE DUYULDUPatlamanın çevre ilçeler olan Beşiktaş ve Şişli'den duyulduğu öğrenildi.TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin terör soruşturması başlattı.'Kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyin'Yetkililer, patlamaya ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara karşı uyararak sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.RTÜK Başkanı Şahin, 'Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.YAYIN YASAĞI GETİRİLDİRTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur.'Ayrıntılar geliyor...