İyi Parti'li Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret

İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, geçtiğimiz 10 Kasım günü Anıtkabir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu. Özkan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kabrinde köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak utandım" ifadelerini kullanarak ağır hakaretler etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir düzenlenen resmî törende vatandaşlar, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.Ancak durumu hazmedemeyen bazı siyasiler duruma tepki gösterdi. Onlardan biri olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise durumu hakaret boyutuna taşıdı.'KÖPEKLİĞE RAZI OLMAK'İbrahim Özkan sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşarak vatandaşlara yönelik hadsiz söylemlerde bulundu.Özkan, 'Kadına İnsan olduğunu söyleyen ve haklarını veren Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk'ün Kabirinde Köpekliğe razı olmak. Yazık, insanlık yerine köpekliğe razı olmak. Utandım' ifadelerini kullanarak vatandaşlara hakaret yağdırdı.İbrahim Özkan'ın skandal paylaşımı büyük tepki topladı.