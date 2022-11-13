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İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin terör soruşturması başlattı. RTÜK, patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı!
Ekleme: 13.11.2022 - 17:31 Güncelleme: 13.11.2022 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı!
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin terör soruşturması başlattı.

'Kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyin'

Yetkililer, patlamaya ilişkin sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara karşı uyararak sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.
RTÜK Başkanı Şahin, 'Taksim'de bir patlama haberi aldık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Lütfen kaynağı belirsiz bilgilere itibar etmeyelim, güvenli kaynaklardan bilgi sahibi olalım. Farkında olmadan yanlış bilgiyi yaymayalım. İstanbulumuza çok geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur.'
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