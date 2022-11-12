Ünlü türkücü Berdan Mardini'ye büyük şok! Akrabalarından saldırı suçlaması: Gözaltılar var .

Ünlü türkücü Berdan Mardini'ye öz amcasından şaşkına çeviren 'Beni öldürmek istiyor' suçlaması... Araçta bulunanlar hayrete düşürdü adeta suç deposu... Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Berdan Mardini bu defa da hakkında suçlamalarla adından söz ettiriyor. Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, ünlü şarkıcı hakkında şaşkına çevirecek skandal bir iddia ortaya attı. Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve yeğeninin kendisini öldürmek istediğini iddia etti. İşte detaylar...Türkücü Berdan Mardini'nin amcası Şahin Karademir'den şok suçlamalar. İkilinin arası yaptıkları ticaretle açıldı. Amcası yeğeninden şikayetçi oldu. Bu suçlamaların ardından polisin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Şahin Karademir, 'Beş yılda bitirdiğim projeyi ona verdim. Yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Öldürmek istiyor! Berdan Mardini Karademir'e nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım. Beni tehdit ediyor, 'Seni öldüreceğim' diyor. Toplam 2.5 milyon TL'lik gayrimenkulüm şu an onun elinde. Benim kapıma Berdan Mardini'den dolayı 6.5 milyon TL haciz geldi' ifadelerini kullandı.Bu şikayetten sonra Karademir Ailesi, Avcılar'da saldırıya uğradı. 15 kişinin saldırı düzenlediği o anlarda Berdan Mardini'in amcası Şahin Karademir, eşi Elvan Karademir ve kuzeni Erol Karademir yaralandı. Üçü de saldırganlardan ve Berdan Mardini'den şikayetçi oldu.Elvan Karademir, '11 yaşındaki çocuğun önünde babasına defalarca vurdular' dedi. Erol Karademir ise 'Kafama sopayla vura vura bana fırsat vermediler. Biri vuruyor, hemen ardından diğeri vuruyor. Saldırı sırasında 'Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?' dediklerini duyduk ' açıklamasını yaptı. Şahin Karademir'in eşi Elvan Karademir ve oğlunun bu olay ardından uyuyamadığını söyledi. Başından aldığı darbelerle yaralanan Erol Karademir de bu saldırının önemli olmadığını, arkasındaki asıl ismin kim olduğunu bildiklerini söyledi.Şahin Karademir, Elvan Karademir ve Erol Karademir'in şikayetinin ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün 4 kişiyi gözaltına alırken araçlarında av bıçağı, balta ve döner bıçağı ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Berdan Mardini ise amcasının kendisi hakkında olay yaratan iddiaları karşısında herhangi bir açıklamada bulunmadı.