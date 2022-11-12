  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü türkücü Berdan Mardini'ye büyük şok! Akrabalarından saldırı suçlaması: Gözaltılar var .

2 evladının annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021 tarihinde olaylı şekilde yollarını Berdan Mardini, iş ve özel hayatıyla da sürekli gündeme gelen isimler arasında yer aldı. 43 yaşındaki ünlü türkücü geçen günlerde tayt giyip, spor yaptığı görüntülerle adından söz ettirmişti. Bu defa konuşulma sebebi de ailevi meseleler... Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, Mardini'yi dolandırıcılıkla suçladı. İşte ayrıntılar… .

Ekleme: 12.11.2022 - 17:48 Güncelleme: 12.11.2022 - 17:54 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü Berdan Mardini'ye öz amcasından şaşkına çeviren 'Beni öldürmek istiyor' suçlaması... Araçta bulunanlar hayrete düşürdü adeta suç deposu... Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Berdan Mardini bu defa da hakkında suçlamalarla adından söz ettiriyor. Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, ünlü şarkıcı hakkında şaşkına çevirecek skandal bir iddia ortaya attı. Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve yeğeninin kendisini öldürmek istediğini iddia etti. İşte detaylar...

Türkücü Berdan Mardini'nin amcası Şahin Karademir'den şok suçlamalar. İkilinin arası yaptıkları ticaretle açıldı. Amcası yeğeninden şikayetçi oldu. Bu suçlamaların ardından polisin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ünlü türkücü Berdan Mardini'ye büyük şok! Akrabalarından saldırı suçlaması: Gözaltılar var .

'BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR!'

Şahin Karademir, 'Beş yılda bitirdiğim projeyi ona verdim. Yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Öldürmek istiyor! Berdan Mardini Karademir'e nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım. Beni tehdit ediyor, 'Seni öldüreceğim' diyor. Toplam 2.5 milyon TL'lik gayrimenkulüm şu an onun elinde. Benim kapıma Berdan Mardini'den dolayı 6.5 milyon TL haciz geldi' ifadelerini kullandı.

15 KİŞİ SALDIRDI!

Bu şikayetten sonra Karademir Ailesi, Avcılar'da saldırıya uğradı. 15 kişinin saldırı düzenlediği o anlarda Berdan Mardini'in amcası Şahin Karademir, eşi Elvan Karademir ve kuzeni Erol Karademir yaralandı. Üçü de saldırganlardan ve Berdan Mardini'den şikayetçi oldu.

.'ÇOCUĞUN ÖNÜNDE BABASINA DEFALARCA VURDULAR'

Elvan Karademir, '11 yaşındaki çocuğun önünde babasına defalarca vurdular' dedi. Erol Karademir ise 'Kafama sopayla vura vura bana fırsat vermediler. Biri vuruyor, hemen ardından diğeri vuruyor. Saldırı sırasında 'Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?' dediklerini duyduk ' açıklamasını yaptı. Şahin Karademir'in eşi Elvan Karademir ve oğlunun bu olay ardından uyuyamadığını söyledi. Başından aldığı darbelerle yaralanan Erol Karademir de bu saldırının önemli olmadığını, arkasındaki asıl ismin kim olduğunu bildiklerini söyledi.

Şahin Karademir, Elvan Karademir ve Erol Karademir'in şikayetinin ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün 4 kişiyi gözaltına alırken araçlarında av bıçağı, balta ve döner bıçağı ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Berdan Mardini ise amcasının kendisi hakkında olay yaratan iddiaları karşısında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ünlü türkücü Berdan Mardini'ye büyük şok! Akrabalarından saldırı suçlaması: Gözaltılar var .
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çök Kapan Tutun' tatbikatı açıklaması
Türkiye genelinde 'çök kapan tutun' tatbikatı!
Rus ordusunun çekildiği Herson'da oluşan hasar uydudan görüntülendi
Bakan Kirişci: Ukrayna'dan çıkan tahılın yüzde 60’ı Avrupa’ya gitti
Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi sonrası Semerkant Bildirisi yayımlandı
Başkan Erdoğan'dan 'Karadeniz Gazı' açıklaması: Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk
Yunanistan'dan yeni provokasyon! ABD ve Fransız kalkanı...
Ersan Şen'den AK Parti ve Başkan Erdoğan'a gönül verenlere skandal sözler: Örümcek kafalılar yüzünden böyle...
FETÖ'cü Firari Uğur Demirok yakalandı
Başkan Erdoğan'dan kritik Yunanistan çıkışı: Yenilir yutulur şey değil...
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İngiltere'de bu kadar enayi var mı sana bu parayı verecek...
İyi Parti ile HDP arasında önce gerginlik sonra pazarlık
Bakan Kurum kentsel dönüşüm verilerini paylaştı
Fransızların TB2'lere dibi düştü: Türkler artık vazgeçilmez hale geldi
Belçika: Türkiye, bölgede önemli bir aktör
Pençe Kilit operasyonuyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme hızlandı: 5 terörist daha teslim oldu
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazada otobüsün hızı belli oldu: Şoför için 22,5 yıl hapis cezası talebi
Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme...
Bakan Koca'dan 'atama' açıklaması: İlk etapta 42 bin 500 kişi alacağız
Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'
100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu