Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Nadir görülen doğa olayı bu kez Türkiye'de kaydedildi. Sivas'ta ortaya çıkan görüntüler görenleri mest etti.

Sivas'ta etkili olan sis kenti görünmez hale getirirken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı.Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis kentin üzerini kapladı. 2000 rakımlı Merakum Tepesi'nden görüntülenen sis ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bıraktı. Tepeye çıkanlar, kendilerini bulutların üzerinde hissettiğini söyledi.