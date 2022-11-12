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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclisi feshettiği 'olağanüstü kararlarını' savundu

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021’de Meclisin çalışmalarının askıya alındığı ve milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı kararların, devleti ve vatanı kurtarmak için alındığını, bunu Avrupa Birliğinin (AB) anlaması gerektiğini söyledi.

Ekleme: 12.11.2022 - 00:40 Güncelleme: 12.11.2022 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclisi feshettiği 'olağanüstü kararlarını' savundu
Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, AB Adalet Komiseri Didier Reynders'i, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi. Görüşmede Tunus Adalet Bakanı Leyla Ceffal de hazır bulundu.

Said, 'AB'nin 25 Temmuz 2021 kararlarıyla girilen yolun, devleti ve vatanı kurtarmak için gerekli olduğunu anlaması gerekir. Son sözü, egemen Tunus halkı söyleyecektir.' ifadelerini kullandı.

Herkesin eşit olduğu ve adil bir yargı olmadan durumun düzelmeyeceğini vurgulayan Said, şunları kaydetti:

'Tunus Anayasası'nın seçim yasası ve kadın haklarındaki hukuki tecrübesi birçok Avrupa ülkesine göre daha eskiye dayanıyor. Tarih geriye doğru işlemiyor, özgürlükler sadece kağıt üzerine yazmakla değil hayatın her alanında yaşamakla yerine getirilir.'

TUNUS'TAKİ SİYASİ KRİZ

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür 'istisnai durum' oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı 'siyasi krizden çıkışın yol haritası' ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını 'darbe' olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.
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