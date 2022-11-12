Telefona deprem bildirim mesajı gelmeyenler bu ayrıntıya dikkat!

Türkiye genelinde gerçekleştirilen deprem tatbikatında cep telefonlarına 'acil durum uyarısı' gönderildi. Bazı telefonlara ise uyarı gelmedi. Uyarı gelmeyen telefonlar için ise bildirim ayarlarının kontrol edilmesi gerektiği öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde Düzce'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.Tüm vatandaşların cep telefonuna bildirim gönderildi. Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen mesajda 'AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır' denildi.Bildirim binlerce kişiye iletilirken çok sayıda kişiye ise ulaşmadı. AFAD tarafından gönderilen 'Hayati Uyarı'nın telefonlara gelmesi için ayarlar kısmından 'Acil durum bildirimleri' bölümünün açık olması gerektiği belirtildi.