Otobüs şoförünün özgüveni ölüm saçtı! Gaziantep’teki kazanın şüphelisine 22 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Gaziantep TAG Otoyolu'nda 20 Ağustos'ta meydana gelen kaza tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Kazada 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve gazeteciler Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı. Korkunç olayın ardından Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, şüpheli Şoför Abdülkadir Memiş adli makamlarca tutuklanmıştı.Tüm Türkiye'nin gözünü kulağını Gaziantep'e çeviren korkunç kazayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık, hazırladığı iddianamede aralarında sağlık personelleri, itfaiye personelleri ve gazetecilerin de olduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili çarpıcı detaylara yer verdi. İddianamede olay günü şüphelinin İstanbul'dan Diyarbakır'a giderken 100 km saat'lik hız sınırı bulunan Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda 130 km saat hızda seyrettiği ifade edildi.Direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli şoförün frene bastığının altı çizilen iddianamede, yolun sağ şeridi üzerinde 10 metre fren izinin saptandığı belirtildi. Ardından otobüsün yolun sağındaki su tahliye kanalı içerisine girdiği, su tahliye kanalı içerisinde yaklaşık 17 metre lastik izinin saptandığı aktarıldı. Ayrıca şüphelinin su tahliye kanalı içerisinde ilerledikten sonra aracın direksiyonunu yolun sol tarafına yani taşıt yoluna kırarak aracı kurtardığı, aracı kurtardıktan sonra yol üzerinde direksiyonu sağ sol yaparak ilerlediği ve yaklaşık olarak 204 metre lastik izinin oluştuğu anlatıldı.İddianamede, şüphelinin aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip aracı yolda tutamayarak devirmesiyle birlikte aracın yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra emniyet şeridinde bulunan sağlık görevlileri, itfaiye görevlileri ve ilk kazaya yardım etmek için gelen vatandaşlara çarptığı vurgulandı. Kaza sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin ise yaralandığı, aracın çarptıktan sonra yan yatmış vaziyette yaklaşık 96 metre sürüklendiği kaydedildi.SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK BİR SAVUNMAŞüpheli Abdükaldir Memiş'in alınan savunmalarında her ne kadar birinci kazayı çok geç görmesi nedeniyle duramayarak trafik kazasına sebebiyet vermiş olduğunu belirtmiş ise de, fren izlerinin olay yerinin yaklaşık 291 metre gerisinden başladığı vurgulandı. Otobüsün ilk fren izlerinin başladığı yerden 387 metre mesafede ancak durabildiğinin tespit edildiğinden şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun altı çizildi. İtfaiye aracında bulunan kamera kayıtlarından da otobüsün en az 130 km hızla seyrettiğinin doğrulandığı bildirildi.İddianamede müşteki otobüs yolcusu Gülten Erpek'in, şüphelinin sürüş esnasında özensiz olduğunu, perdeyi düzeltmek isterken direksiyonu bir eliyle tuttuğunu ve bu esnada sürüş hakimiyetini kaybettiğini dile getirdiği söylendi. Şüphelinin sürüş esnasında dikkatsiz tavır ve hareketlerinin olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.Alınan makine bilirkişisi raporunda ise söz konusu otobüsün devamlı şehirler arası yol yapmış olduğu, bu nedenle aracın üzerinde bulunan ön ve arka tarafındaki lastiklerin kullanıma uygun olmadığı, ön lastiklerin dış kısmında aşınmalar olduğu, bu durumun fren tertibatında arızaya neden olabileceği değerlendirildi. Şüphelinin otobüs lastiklerinin kullanım ömrünün tamamlandığını bilmesine rağmen otobüs lastiklerini kullanmaya devam ettiği, şüphelinin 5 yıllık şoförlük tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda, seyir güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu, yola gereken dikkatini vermeden ve direksiyon hakimiyetine özen göstermeden seyretmesi neticesinde etkili fren tedbirine başvuramadığı anlatıldı.Şüphelinin bilgi ve deneyimine, ölüm veya yaralanmayla neticelenebilecek herhangi bir kazanın meydana gelmeyeceğine ya da meydana gelse dahi bu türden bir kazayı önleyebileceğine güvendiğinin vurgulandığı iddianamede, hareketine devam etmek suretiyle öngördüğü ancak gerçekleşmesini istemediği kaza neticesine sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Bu nedenle şüpheli Abdülkadir Memiş'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinini ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Nizip Ağır Ceza Mahkemesi, gönderilen iddianameyi kabul etti. Şüpheli şoför Abdülkadir Memiş'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.