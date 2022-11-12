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Fransızların TB2'lere dibi düştü: Türkler artık vazgeçilmez hale geldi

Fransa'da TB2'lerin başarısının kaleme alındığı analizde Türkiye'nin şimdi de süpersonik bir insansız savaş uçağı geliştirdiği belirtilip "Bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor." dendi. Öte yandan haberde, Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor" bilgisi paylaşıldı.

Fransızların TB2'lere dibi düştü: Türkler artık vazgeçilmez hale geldi
Ekleme: 12.11.2022 - 10:59 Güncelleme: 12.11.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Fransızların TB2'lere dibi düştü: Türkler artık vazgeçilmez hale geldi
Fransız basını Bayraktar İHA'ların tartışılmaz başarısına dikkat çekti. Francetvinfo adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Türk silahlarına övgüler sıralandı. SİHA ve İHA'lar özellikle Ukrayna-Rusya savaşında üstün özellikleri ile dünyanın takdirini kazandı.

Haberde, "Türkiye, Bayraktar SİHA'lar ile Ukrayna ordusu ve başta Sahel bölgesinde olmak üzere birçok ülkeyi memnun etti. SİHA'lar ülkeye önemli bir gelir sağlıyor" denildi. Yaşanan çatışmaların Türk silahlarının itibarını daha da artırdığı belirtilen haberde, "Drone'lar, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor." vurgusu yapıldı.

ASKERİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YILDIZI TÜRK BAYRAKTAR

"Özellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline gelen muharebe dronlarından yararlanan bir ülke var, o da Türkiye." ifadeleri kullanılan haberde, "Bayraktar insansız hava araçları, Ukrayna'daki savaşın ilk günlerinde, örneğin Rus zırhlı birliklerine veya düşman helikopterlerine karşı kendilerini kanıtladı. Batı tarafından devasa silah sevkiyatından çok önce, bu Türk savaş uçakları Kiev'in, Kremlin ordusunun hava saldırı gücüne rağmen dayanmasını sağladı. Bu insansız hava araçları, Ukrayna ordusunun onlara bir şarkı bile adadığı ve hızla viral olan ve erdemlerini kutlayan bir yıldız haline geldi." denildi.

BAYRAKTAR'IN BAŞARI KARNESİ

Bayraktar'ın ilk başarısı bu değildi. 2020 yılında Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni zırhına karşı kullanılmış ve Bakü kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'ı yeniden ele geçirmesine yardımcı olmuştu. 2019'da ise Libya'da hükümetin General Haftar'ın milislerine karşı muzaffer bir karşı saldırı gerçekleştirmesini sağladı.

MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN VE UYGUN FİYATLI

Bayraktar'ı dünyada vazgeçilmez hale getiren birçok kritik nokta var. Şüphesiz bunlardan en önemlileri muadillerine göre daha üstün olan bu silahların nispeten uygun fiyatı ve yıllarca eğitim gerektirmeyen kullanımı... Haberde bu detayda atlanmadı. Haberde, Baykar tarafından çalışmaları sürdürülen Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor. Öte yandan TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık bir milyar dolar kazandırdı." denildi.


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