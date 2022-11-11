Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Semerkant'ta dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üye ülke statüsünde bulunan ve liderler zirvesine katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbankulu Berdimuhammedov ile görüştü. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Registan Meydanı'ndaki ağaç dikim törenine iştirak etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Özbekistan'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı 'Türk Dünyası Ali Nişanı' tevcih edildi. Erdoğan, 'Ebedi Şehir' Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.Erdoğan, 'Ebedi Şehir' Kongre Merkezi`nde düzenlenen tören öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sohbet etti.'Ebedi Şehir' Kongre Merkezi`nde düzenlenen törende Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 'Türk Dünyası Ali Nişanı'nı Erdoğan`a takdim etti.Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Registan Meydanı'ndaki ağaç dikim törenine iştirak etti.Başkan Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistan'da ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.