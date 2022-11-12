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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan kritik Yunanistan çıkışı: Yenilir yutulur şey değil...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemlerde artan Türkiye-Yunanistan gerilimi üzerine konuşan Erdoğan, Batı'nın Yunanistan'da takındığı tavra tepki gösterdi. Dedeağaç'ın adeta ABD cephaneliğine dönmüş olmasından duyulan rahatsızlığı dile getiren Erdoğan, " Bunun dışında terörle mücadelede de Yunanistan'ın bize verdiği rahatsızlıklar var. Özellikle bu Lavrion Kampı konusu öyle yenilir yutulur şeyler değil. " dedi.

Başkan Erdoğan'dan kritik Yunanistan çıkışı: Yenilir yutulur şey değil...
Ekleme: 12.11.2022 - 12:45 Güncelleme: 12.11.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan kritik Yunanistan çıkışı: Yenilir yutulur şey değil...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan; Dedeağaç, F-16 ve F-35 süreci, Lavrion kampı ile ilgili açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, "Türkiye-Amerika Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı kritik bir dönemde icra edildi. Askeri eğitim ve iş birliği ile savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alınmıştı. Ancak F-16 tedariki ve F-35 konusu gündeme geldiğinde Amerika ile sürdürülen süreçten Yunanistan hayli rahatsız. Bir yandan da Yunan hükümeti ve basını tehdit dolu açıklamalarına da devam ediyor. Ayrıca bir de Dedeağaç Limanı konusu vardı. Amerika'ya satışı şimdilik rafa kaldırdı. Bunların hepsini topladığınız zaman, son dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerden rahatsızlık nedeniyle Atina-Washington hattında bir kırılma yaşanıyor mu?" sorusuna yanıt verdi..

"YENİLİR YUTULUR ŞEYLER DEĞİL"

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Tabii şu anda bu son atılan adımlardan Yunanistan ciddi manada rahatsız. Biz de tabii özellikle başta Amerika olmak üzere Batı'nın Yunanistan'da takındığı tavırlardan rahatsızız. Dedeağaç bunlardan bir tanesidir. Bunun dışında terörle mücadelede de Yunanistan'ın bize verdiği rahatsızlıklar var. Özellikle bu Lavrion Kampı konusu öyle yenilir yutulur şeyler değil."

BİZDEN ÇOK ABD'Yİ RAHATSIZ EDİYOR

F-35 noktasına gelince, F-35 noktası bizi rahatsız etmekten çok aslında Amerika'yı rahatsız ediyor. Niye? Çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Ödemeler planında ödemelerimizi yaptık ama bu yaptığımız ödemeler maalesef karşılığını bulmadı. Bunun üzerine F-16 talebimize ilişkin teknik çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.

SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

"Bu işi bu şekilde yürütelim, çözelim ve dosyayı da kapatalım." dedik. Zaman zaman Amerika tarafı, Savunma Bakanım Hulusi Paşa'ya olumlu, güzel şeyler söylüyor. Tabii şimdi bir seçim yaşadılar. Bu seçimle birlikte, şu anda bazı olumlu haberler yine geliyor ve bu olumlu haberleri de bizler yakın takipte sürdürüyoruz. Temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F-16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar ama şimdi tabii Senato var. Senatoda iki üç yer çok büyük önem arz ediyor. Yani bu iki üç yerde eğer Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz.
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