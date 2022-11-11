Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emin olun enflasyonun etkisinden koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Enflasyonu sarmala dönüştürmeyecek bir düzende kalacağız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.Bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 asgari ücret zammına değindi.Enflasyonun etkisinden koruyacak bir asgari ücret belirleneceğini bildiren Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı: