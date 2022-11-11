Van kırsalında 313 kilogram toz esrar ile 10 şişe sıvı morfin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van kırsalında 313 kilogram toz esrar, 10 şişe sıvı morfin ve 460 sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van kırsalında 313 kilogram toz esrar, 10 şişe sıvı morfin ve 460 sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi kırsalında 313 kilogram toz esrar, 10 şişe sıvı morfin, 460 adet sentetik ecza (hap) ele geçirildi.' ifadelerini kullandı.