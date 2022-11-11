Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜ’de Türk devletine 'katil' denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı

ODTÜ duvarlarına Türk devletine katil denilen ve Türk ordusuna kimyasal silah iftirasının atıldığı paçavra asıldı. Türkiye Gençlik Birliği öğrencileri, paçavrayı indirerek yerine Türk bayrağını astı. TGB ODTÜ Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!" ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 'ODTÜ Forum' isimli oluşum, HDP'nin ve TTB Başkanı Şebnem Korur Finacancı'nın kimyasal silah yalanına destek olmak için bir pankart astı.'Kimyasal silah insanlık suçudur. Katil devlet hesap verecek.' ifadelerinin yer aldığı skandal pankart, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından indirildi.Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, pankartı indirmelerinin ardından yerine Türk bayrağı astı. TGB ODTÜ Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:'Türk Ordusu! Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmamıştır. ODTÜ Mehmetçiğin yanında!'