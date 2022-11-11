Tokat'ta aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü S.U.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen S.U.Ş'yi evinin önünde yakaladı. S.U.Ş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen S.U.Ş'yi evinin önünde yakaladı. S.U.Ş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.