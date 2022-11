Rusya'dan sürpriz adım: Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor

Rusya lideri Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaşta, Rus Ordusu, Ukrayna'nın Herson kentinden çekileceğini açıkladı. Savaşın ilk günlerinde Kiev'i hedef alan ancak düşüremeyen Rus ordusu hedefini doğu bölgelerine çevirmiş ve burada yapılan referandumlar ile 4 bölge Rusya'ya bağlanmıştı. Bir süredir Ukrayna taarruzuna direnen Moskova, Ukrayna'dan ilhak edilen tek bölgesel başkent olan stratejik Herson kentinden çekilme kararı aldı. Askeri uzmanlar, eylül ayında hazırlık yapmadan Harkov'dan çekilen Rusya'nın, iyi durumdaki askeri teçhizatlarını bırakmak zorunda kaldığını ve bu vaziyetin tekrarlanmaması için, Rusya'nın planlı bir çekilme hedeflediğini kaydetti.Ukrayna'daki Rus güçlerinin komutanı General Sergey Surovikin çekilme kararını, üst düzey komutanların olduğu önceden tasarlanmış bir kameralı toplantıda açıkladı. Kente ikmal hatlarını elde tutmanın artık mümkün olmadığını belirten Surovikin, Dinyeper Nehri'nin batı yakasındaki bulunan tüm Rus güçlerinin kısa zamanda çekileceğini kaydetti. Rus devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Surovikin “Zor bir karar olduğunu biliyorum. Ancak askerlerimizin hayatını koruyacağız” ifadesine yer verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun olduğu toplantıda Rus lider Putin yer almadı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde Rus birliklerinin, onaylanan plan doğrultusunda Dnipro Nehri'nin sol yakasında hazırlanmış pozisyonlara geçişi gerçekleştiriliyor” açıklamasıyla çekilmeye başlandığını duyurdu.Kiev yönetimi, Rusya'nın çekilme kararına temkinli yaklaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Herson'dan çekilme açıklamasını dün yayınladığı görüntülü mesajda değerlendirdi. “Şunu anlamalısınız, düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz” diyen Zelenski, “Güneyde yavaş yavaş ilerliyoruz, mevzilerimizi adım adım güçlendiriyoruz. Bugün çok fazla neşe var ancak duygularımız savaş sırasında her zaman kısıtlı olmalıdır” sözleri ile dikkatli hareket ettiklerini belirtti. Rus güçlerinin, Herson'daki barajı patlatma ihtimali olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya güçlerine “bu bölgede provokasyon girişimlerinden uzak durma” çağrısında bulundu.Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Rusya'nın savaşmadan çekilmeyeceğini iddia etti. Twitter'daki paylaşımında Podolyak, “Rusya'nın Herson'dan savaşmadan ayrıldığına dair hiçbir işaret görmüyoruz, Rus kuvvetlerinin bir kısmı hala kentte ve bölgeye ilave rezervler naklediliyor” dedi. Bir başka paylaşımında ise Podolyak, Rusya'nın Herson kentlerini bubi tuzakları ile doldurduğunu, kanalizasyondan apartmanlara kadar her yere mayın döşediğini ve kenti harabeye çevirmeyi hedeflediğini kaydetti.Öte yandan Ukrayna Ordusu, Herson'un batısındaki Mikolaiv oblastından Rusya'nın çekildiği alanlara giriş yapmaya başladı ve ilk kasabayı ele geçirdiğini duyurdu. 131. İstihbarat ve Keşif Taburu üyesi bir grup asker, Telegram'dan paylaştıkları video ile, Herson'un yaklaşık 55 kilometre kuzeyindeki Snihurovka kasabasını ele geçirdiklerini açıkladı.Herson oblastı, Dinyeper nehrinin eteklerinde, Karadeniz kıyılarına yakın bir şehir. Rusya'nın 2014 yılında yasadışı ilhak ettiği Kırım'a kara bağlantısı olan Ukrayna bölgesi, stratejik bir öneme sahip. Semboik olarak Rusya'nın ele geçirdiği tek bölgesel başkent olan Herson, ikmal yolları için önemli bir güzergah noktası.Oblastın kontrolü, büyük bir su kaynağını da kontrol etmek anlamına geliyor. Rusya'nın Kırım yarımadasını ele geçirmesinin ardından Ukrayna hükümetinin Kuzey Kırım kanalına baraj kurması üzerine, Kırım'a giden tatlı su kaynağının çoğu kesildi ve ilhak edilen bölgede su kıtlığı baş gösterdi. Rusya'nın askeri işgalinin ilk hedeflerinden biri, bu su yolunun önündeki engeli kaldırmak ve Kırım'a su tedarikini yeniden sağlamaktı. Dolayısıyla Herson, Rusya'nın Kırım'daki varlığını da tehdit ediyor. Taraflar için sembolik bir öneme de sahip olan Herson'un Ukrayna kontrolüne geçmesi, Ukrayna kuvvetlerine psikolojik olarak da avantaj sağlayacaktır. Azak gölüne de kıyısı olan oblastın tamamen kurtarılması halinde ise, Kiev göl ile yeniden bağlantı kurmuş olacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi. G20 Zirvesi yetkililerinden Luhut Binsar Pandjaitan, Endonezya'nın Denpasar şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edeceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer dünya liderleri 15 Kasım'da Bali'de başlayacak iki günlük zirveye katılacak. Rusya'nın şubatta Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana Biden ve Putin'in G20 Zirvesi vesilesiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu ancak Rusya Devlet Başkanı'nın toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla ABD lideri Biden ve müttefikleri ile Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu.ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, New York'ta 'The Economic Club' adlı kuruluşta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi. 'Rusya ile Ukrayna arasındaki 9 aydır devam eden savaşta 40 bin kadar Ukraynalı sivil, 100 binden fazla Rus askeri öldürüldü veya yaralandı' diyen Milley, Ukrayna tarafında da benzer sayıların muhtemel olduğunu kaydetti. Rusya'nın Herson'da 20 bin ila 30 bin askeriyle tam geri çekilmesinin birkaç hafta sürebileceğini dile getiren Milley, Rusların geri çekilmeyi birliklerini bahar taarruzuna hazırlamak için kullanmalarının mümkün olduğuna işaret etti.