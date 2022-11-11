PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist etkisiz

Türk Siahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.