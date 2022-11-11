Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda 20 yaşındaki kahraman asker Emre Sevinç şehit düştü.
Bursa'ya şehit ateşi düştü...
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi.
28 yaşında şehit düştü
28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.
Şehit Sevinç'in acı haberi, ailesine ulaştırıldı.
Kahraman şehidin cenazesi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi.
28 yaşında şehit düştü
28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu.
Şehit Sevinç'in acı haberi, ailesine ulaştırıldı.
Kahraman şehidin cenazesi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.