Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu bölgelerinde ise yağmur ve kar yağışı beklentisi var.Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Çanakkale 18°C Parçalı ve az bulutluİstanbul 18°C Parçalı ve az bulutluKırklareli 18°C Parçalı ve az bulutluKocaeli 19°C Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Afyonkarahisar 17°C Az bulutluDenizli 21°C Az bulutluİzmir 21°C Az bulutlu ve açıkMuğla 20°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Adana 26°C Parçalı ve çok bulutluAntalya 24°C Az bulutlu ve açıkHatay 23°C Parçalı ve çok bulutluIsparta 19°C Az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Ankara 17°C Parçalı ve az bulutluEskişehir 17°C Parçalı ve az bulutluKayseri 13°C Parçalı ve az bulutluKonya 15°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Bolu 16°C Parçalı ve az bulutluKastamonu 15°C Parçalı ve az bulutluSinop 17°C Parçalı ve az bulutluZonguldak 15°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Artvin 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıSamsun 16°C Parçalı bulutluTokat 15°C Parçalı bulutluTrabzon 15°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurluParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Elazığ 14°C Parçalı ve çok bulutluErzurum 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKars 9°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıVan 10°C Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.Diyarbakır 16°C Parçalı ve çok bulutluGaziantep 17°C Parçalı ve çok bulutluSiirt 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞanlıurfa 19°C Parçalı ve çok bulutlu