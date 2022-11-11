Mersin'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün güncel yapılanması içinde olduğu, aralarında bölge talebe mesulünün de bulunduğu 9 şüpheli tespit edildi.Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Evlere düzenlenen baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.