  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,54 - 18,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MasterChef'te haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu...

MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adaylarının belli olduğu programda, ikinci dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli oldu. İşte 10 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de takım oyunun galibi...

Ekleme: 11.11.2022 - 01:13 Güncelleme: 11.11.2022 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu...TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerden oluşan jüri üyeleri, yarışmacıları terletmeye devam ediyor. MasterChef yeni bölümde sezonun ikinci kaşığı atılırken, en iyi tabağı çıkaran yarışmacı merak konusu oldu. Peki MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu? İşte haftanın eleme adayları...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyunu heyecanı için geri sayım sona erdi. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.

MasterChef'te haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıran kırana bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Metin dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef'te haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu...

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığın sahibi Metin 3. eleme adayı olarak Görkem'i seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Tolga oldu.

Mavi takım

Fatma Nur (Kaptan)
Metin
Gamze
Görkem
Tolga
Burak Kaya

Kırmızı takım

Ayaz (Kaptan)
Büşra
Yağız
Kıvanç
Barış
Burak
Bakan Nebati AK Parti'li vekillere seslendi!
Avrupa’da kriz dalga dalga yayılıyor! Fransa sokağa döküldü!
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta , Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi!
Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması...
Esnaf Yalova'da Ümit Özdağ'ın hayallerini yıktı! Hemen dükkanı terk etti
Dikkat çeken artış: Moody’s Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti!
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım paketi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! 'KKTC'nin tanınma zamanı gelmişti'
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! PKK ile nasıl helalleşeceğiz?
Bakan Koca 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! 'Tam asgari ücret alacaklar'
Bali'de kritik zirve! ABD'li ve Çinli liderler bir araya gelecek
AK Parti'den yeniden değerleme oranı için düzenleme hazırlığı...
MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddialarını yalanladı!
Başkan Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı
CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: CHP gelecek için umut vermiyor
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: G20'de duyuracağız
CHP'li Vekil Özkan Yalım için INTERPOL'den Türkiye'ye mesaj: Vergi kaçakçısı çıktı
Sanayide tüm zamanların en yüksek ihracatı: 10 ayda 150 milyar doları aştı
CHP’li belediyede bir rüşvet skandalı daha! Görüntüler ortaya çıktı... Bu kez de zabıta müdürü
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Kayalıkların arasında gizliydi: Definecilerin saklı hazinesi ortaya çıktı

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .