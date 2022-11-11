MasterChef'te haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu...

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerden oluşan jüri üyeleri, yarışmacıları terletmeye devam ediyor. MasterChef yeni bölümde sezonun ikinci kaşığı atılırken, en iyi tabağı çıkaran yarışmacı merak konusu oldu. Peki MasterChef ikinci dokunulmazlığı kim aldı? 10 Kasım 2022 MasterChef takım oyununu galibi belli oldu mu? İşte haftanın eleme adayları...MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te takım oyunu heyecanı için geri sayım sona erdi. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geldi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıran kırana bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Metin dokunulmazlığın sahibi oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Dokunulmazlığın sahibi Metin 3. eleme adayı olarak Görkem'i seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Tolga oldu.Mavi takımFatma Nur (Kaptan)MetinGamzeGörkemTolgaBurak KayaKırmızı takımAyaz (Kaptan)BüşraYağızKıvançBarışBurak