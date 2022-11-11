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Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Açıklanan verilere göre İspanya son 30 yıl içindeki en büyük su kıtlıklarından birini yaşıyor. Kıtlık sonucunda ise baraj ve göletlerdeki su seviyelerinde gözle görülür düşüşler kaydediliyor. İspanya, istatistiklere göre 1961'den bu yana tarihindeki en kurak 3. yılını geçiriyor. Kuraklıktan nasibini alan yerlerden biri ise Lugo şehrine bağlı Belesar barajı. Barajdaki suların çekilmesi ile birlikte Roma öncesi döneme ait kalıntılar bulundu.

Ekleme: 11.11.2022 - 16:43 Güncelleme: 11.11.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait
Son 30 yılın en kurak yılını yaşayan İspanya'da, baraj ve göletlerdeki toplam su rezervinin yüzde 31,7'ye kadar düştüğü bildirildi.

Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülke genelinde baraj ve göletlerdeki toplam su rezervinin, bir hafta öncesine oranla yüzde 0,4 (197 hektometre küp) kayıpla 17 bin 747 hektometre küp seviyesinde olduğu belirtildi. Su rezervi oranının ortalama yüzde 31,7 olduğu İspanya'da Castilla y Leon, Endülüs, Katalonya ve Galisya bölgeleri kuraklıktan en çok etkilenen yerler olarak öne çıkıyor. Ülkedeki su rezervi, ağustos sonlarında yüzde 37,9 seviyesinde bulunuyordu. İspanya, istatistiklere göre 1961'den bu yana tarihindeki en kurak 3. yılını geçiriyor.

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Uzmanlar, 'İspanya'nın kuraklığa alışık bir ülke olmasına rağmen bu sefer durumun çok daha ciddi olduğunu, az yağış düşmesinin yanı sıra su kullanımında israfın da üst düzeylerde olduğunu' vurguluyor. 

Kalenin ortaya çıkması

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Kuraklığın vurduğu yerlerden biri de Belesar barajı

Lugo şehrine bağlı Belesar barajındaki suların çekilmesi ender görülen olaylardan birinin yaşanmasına sebep oldu. Baraj sularının çekilmesiyle beraber bir yapının ortaya çıktığı görüldü. Roma öncesi döneme ait olduğu tahmin edilen yapı bir 'kale'. Castro Candaz isimli kale insanların ilgisini çekiyor.

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait
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Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

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