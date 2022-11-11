Kripto para borsası FTX iflas etti: CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ettiğini duyurdu

Kripto Para piyasalarının işlem hacmi açısından en büyük üçüncü kripto para borsası olan FTX iflas etti. Şirket iflas başvurusunda bulundu. Şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ederek şirketten ayrıldı.BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞBu gelişmeyle birlikte Bitcoin yüzde 6 oranında düşüşle 16 bin 500 Dolar seviyesine, Ethereum yüzde 6 oranında düşüşle 1215 dolar seviyesine geriledi.LİKİDİTE YETERSİZLİĞİ SONU OLDUBankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.İSTİFA ETTİ: HER ŞEYİ BATIRDIMFTX yaşadığı likidite sorunu sebebiyle kullanıcılarına paralarını çekme imkanı vermiyordu.Bankman-Fried geçen gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Özür dilerim. En büyük şey bu. Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım. Bunun yanında son zamanlarda daha sık iletişim kurmalıydım. Muhtemel Binance anlaşması sürecinde elim kolum bağlıydı ve pek çok şeyi söylememe izin verilmiyordu. Ancak tabii bu noktaya gelmemizden ben sorumluyum. FTX International'ın şu anda teminat/varlıkları müşteri hesaplarındaki miktardan daha fazladır. Ancak para çekmedeki sorunlardan anlayabileceğiniz gibi ödeme için gereken likidite bunlardan farklıdır" ifadelerini kullanmıştı.Pazar günü FTX'ten 5 milyar dolarlık para çekimi yapıldığını belirten Bankman-Fried bunun açık ara şu ana kadarki en büyük miktar olduğunu belirtti.