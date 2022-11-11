Kremlin'den barış müzakereleri açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan tahıl koridoru konusunda bir açıklama geldi.Peskov, 'Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut. Bu konuda temaslarımız sürüyor bazı sorunların çözülmesi gerekiyor. Tahıl anlaşması konusunda karşılıklı anlayış mevcut' diye konuştu.Bununla birlikte Kremlin sözcüsü, Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak tanımladığı Ukrayna'daki savaşın hedefine barış müzakereleriyle ulaşılabileceğini belirterek, 'Ukrayna'nın pozisyonu sebebiyle barış müzakereleri mümkün değil' yorumunda bulundu.Diğer taraftan, Ukrayna'da üretilen tahılın dünyaya ulaştırılması için açılan tahıl koridorundaki sorunlar Türkiye'nin çabalarıyla geçen hafta çözüldü.