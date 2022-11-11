Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Eylülde rengi yeşile dönmeye başlayan çitlembik, sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar tarafından toplanıyor.Çuvallara konulan çitlembikler, evlere getirilerek kızılları ve yapraklarının ayrılması için yıkanıyor, ardından da kuruması için güneşe seriliyor. Doğanın hediyesi çitlembiğin ekonomik kazancı da oldukça yüksek ürünler arasında. Halk dilinde çitlembik, menengiç gibi farklı isimlerle de anılan çitlembik ağacı meyvesinin birçok fayda sağlayan yağı çıkarıldığı gibi sabunu ve kahvesinin üretildiği biliniyor. Sındırgı'nın Hisaralan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Bozkurt, çitlembik ağacının Hisaralan Mahallesi'nde oldukça bol olduğunu ve doğal ortamda yetiştiğini söyledi.dedi.Menengiç (çitlembik) yağının faydalarının saymakla bitmediğini anlatan Bozkurt, meyvenin karın ağrılarını azalttığı, mideyi rahatlatıcı bir etki gösterdiğinin bilindiğini söyledi. Meyvesinin yanında kuru ya da budanan dallardan da oya için yöresel boncuk da yapılıyor. İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlerin de tercih ettiğini söyleyen Bozkurt, 'Öksürüğün kesilmesini sağlıyor. Ölçülü bir şekilde kullanıldığında böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olduğu biliniyor. Aşırı terleme sorunundan kurtarıyor. Saç sağlığına iyi geliyor, özellikle saç renginin açılmasını geciktirdiği söyleniyor. İdrar söktürücü özellikler gösteriyor. Toplama süreci oldukça zor ve yorucu. Zor ama bizim için iyi bir kazanç kapısı. Topladığımız çitlembiklerin çoğunu satıyorum. Çocukluğumuzda annelerimiz de dağlardan toplardı. Bunu toplaması oldukça zahmetlidir. Reçinesi ellerimize yapışır. Biz bunu hem tüketip, hem de yağını çıkartıyoruz. Bunun yağını 200-250 liraya satıyorlar' dedi. Kendiliğinden yetişti herkes para kazanmak için bölgeye gidiyor.