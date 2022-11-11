  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada iktidar olmaları durumunda 'cinsel yönelim' kanunu çıkaracağını duyurmuştu. CHP'nin Kadına Şiddet Sorunu için Çözüm Raporu'nda belediyelerde cinsiyet eşitliği kurullarının oluşturulması istendi.

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası
Ekleme: 11.11.2022 - 12:29 Güncelleme: 11.11.2022 - 13:55 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası
CHP'nin Kadına Şiddet Sorunu için Çözüm Raporu'nda belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği kurullarının oluşturulması istendi. CHP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masası'nda yer alan Doç. Dr. Emel Memiş'in aynı zamanda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)'nin yönetim kurulu üyesi olduğu bildirildi. CEİD'in eşitlik birimleri ile ilgili raporunda ise siyasi partilerin politika olarak bu kurulları benimsemesi gerektiği ifade edildi.

LGBT TALEPLERİ İÇİN DEVLETİ SEFERBERLİĞE ÇAĞIRDILAR
CHP Parti Okulu kapsamında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masası toplantılarının ardından Kadına Şiddet Sorunu için Çözüm Raporu hazırlandı. Raporda LGBT'lilere ilişkin talepler dile getirildi. CHP, devletin bu konuda “Barolar, demokratik kitle örgütleri ve kadın örgütleri ile işbirliği içinde koordineli çalışmalar” yürütmesini istedi. Raporda ayrıca, “Belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği kurulları oluşturulmalı. Yerel hizmet planlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önleyici düzenlemeler yapılmalıdır. Mahallelerde biyolojik ve toplumsal cinsiyet, aile içi şiddet (fiziksel, ekonomik, psikolojik vb) hakkında farkındalık eğitimleri verilmeli.” ifadelerine yer verildi.

TAKİPÇİ 'CEİD'
CHP'nin raporu hazırlayan Toplumsal Cinsiyet Masası ekibinde en başta Doç. Dr. Emel Memiş'in adı geçiyor. Emel Memiş'in yönetim kurulu üyesi olduğu CEİD ise belediyelerde Eşitlik Birimi kurulmasını destekliyor bizzat bunun için faaliyet yürütüyor. Mevcut birimlerin yürüttüğü faaliyetleri izliyor, faaliyetlerin artırılması için çaba gösteriyor. Bazı belediyelerin kadın çalışmaları müdürlüklerinde kurulan bu birimler, toplumsal cinsiyet eşitliği teması ile hareket ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temasında en başta LGBTİ+ faaliyetleri geliyor. CEİD'in 2021'de hazırladığı “Belediye Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi” raporunda bu birimlerin kadınlarla ve kadın örgütleriyle, LGBTİ+ örgütleriyle, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle organik bağlar kurması isteniyor.

CEİD de işte bu “organik bağları” izliyor. CEİD raporunda, Beşiktaş, Beylikdüzü, Kadıköy, Şişli, İzmir Büyükşehir, Buca, Konak, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Menemen, Çankaya, Eskişehir Büyükşehir, Muratpaşa, Nilüfer, Odunpazarı, Gaziantep Büyükşehir, Kars, Ortahisar, Trabzon Büyükşehir, Seyhan Belediyesi'nde eşitlik birimlerini izleme faaliyetlerine ilişkin veriler paylaşıldı.
Tasarruf için yürüyen merdivenleri durduran İBB'nin sekiz konser için 2 milyon 405 bin TL harcadığı ortaya çıktı
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a Türkiye tavsiyesi: 'Bizden silah alın'
Asya'ya damga vuracaklar! Mini İHA'lar görücüye çıkıyor
CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı: İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
Kılıçdaroğlu'nun sözde 'sahra' hastanesiydi, Aile düğün salonu oldu!
Ekrem İmamoğlu'nun davası 14 Aralık'a ertelendi: YSK üyelerine hakaret etmişti
Yunanistan'da Bozdoğan paniği! Milli Savunma Bakanlığı'nın videosu Yunan basınında
İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor: 7,1 milyon kişi tedavi sırası bekliyor
Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ODTÜ’de Türk devletine 'katil' denilen afişi indirerek Türk bayrağı astı
Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak
Avrupalılar battaniyemizle ısınacak: Enerji krizine çözüm Türkiye'den
İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Rusya'dan sürpriz adım: Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor
İmamoğlu çifti 10 Kasım Atatürk'ü anma programında şarkı söyleyip dans etti: Sosyal medyadan tepki yağdı
İsveç'ten 'Türkiye' açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Türk liderlere önemli mesajlar: Birlikte mücadele etmeliyiz
Bakan Nebati AK Parti'li vekillere seslendi!
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor... İşte bölge bölge tahminler

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Anlaşmalar yapıldı, Apple yeni özellik için 450 milyon dolar harcama yapacak!

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Kuraklık sonucu ortaya çıktı: Roma öncesi döneme ait

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Köylüler tesadüfen fark etti: Kendiliğinden yetişti herkes satıp para kazanmak için bölgeye gidiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz

Yüzlerce mezar kazıldı: Kışın don oluyor şimdiden hazırlık yapıyoruz