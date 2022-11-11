Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında ekmek ile ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.Kolivar ekmeğin aptal toplumların temel maddesi olduğunu söylerken 'Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor.' demişti.CEZAEVİNE GÖNDERİLDİKolivar hakkında 'Türk milletini alenen aşağılamak' suçundan Resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli sıfatıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.TÜRK MİLLETİNE HAKARET EDEN KOLİVAR'A ARKA ÇIKTICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kolivar'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradığı belirtildi.'SELAMLARIMI İLETİN'Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, selamlarını ilettiği ifade edildi.