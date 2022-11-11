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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı canlı yayında, ekmek tüketimi üzerinden Türk milletine "aptal" ifadesini kullanarak hakaret etmişti. Gelişme sonrası "Türk milletini alenen aşağılama suçundan" tutuklanan Kolivar'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı. CHP lideri, Kolivar'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı
Ekleme: 11.11.2022 - 22:01 Güncelleme: 11.11.2022 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında ekmek ile ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

Kolivar ekmeğin aptal toplumların temel maddesi olduğunu söylerken 'Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor.' demişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kolivar hakkında 'Türk milletini alenen aşağılamak' suçundan Resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli sıfatıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı

TÜRK MİLLETİNE HAKARET EDEN KOLİVAR'A ARKA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kolivar'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradığı belirtildi.

'SELAMLARIMI İLETİN'

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, selamlarını ilettiği ifade edildi.
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Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı
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