Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün Talas ilçesinde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.