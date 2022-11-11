İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı

İzmir'de İI Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar özverili şekilde devam ediyor.Ekipler, kentin farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenler için harekete geçti.Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları; Çeşme’de 4, Menderes’te 2, Selçuk 1, Karaburun 1 ve Buca 1 olmak üzere toplam 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı.İzmir'in 5 ilçesinde düzenlenen 9 operasyon sonucu ise içlerinde çocukların da olduğu toplamda 180 göçmen yakalandı. İHA'nın haberine göre, göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.