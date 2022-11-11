İzmir'de 180 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 180 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Kasım 2022 tarihleri arasında Çeşme'de 4, Menderes'te 2, Selçuk, Karaburun ve Buca'da birer olmak üzere toplam 9 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti.Düzenlenen operasyonlarda 180 kaçak göçmen yakalanarak Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.