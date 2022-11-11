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İYİ Parti'den Pervin Buldan'a sert sözler: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu!

İYİ Parti ve HDP arasında son dönemde yaşanan kavga daha da büyüyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Meral Akşener'e yönelik 'Kürt Düşmanlığı' sözlerine İYİ Parti'den yazılı açıklama geldi. İYİ parti, Buldan'ın açıklamalarını, 'ilkesiz, seviyesiz, gölge oyunu...' diyerek niteledi.

İYİ Parti'den Pervin Buldan'a sert sözler: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu!
Ekleme: 11.11.2022 - 23:12 Güncelleme: 11.11.2022 - 23:30 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den Pervin Buldan'a sert sözler: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu!
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Kürt düşmanlığı ile suçlayarak, 'Bu 6'lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir' dedi.

İYİ Parti'den Pervin Buldan'a sert sözler: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu!

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Pervin Buldan'a yanıt verdi ve sert sözler kullandı:

'Bugün bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 9 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızdaki konuşmasında dile getirdiği eleştiriler karşısında; bir parti Genel Başkanı'na yakışmayacak çirkinlikte, terbiye sınırlarını aşan ve kutuplaştırıcı bir nefret dilini benimseyerek; asılsız suçlamalar ve hakaretlere başvurma yolunu tercih etmiştir.

İYİ Parti'den Pervin Buldan'a sert sözler: İlkesiz, seviyesiz, gölge oyunu!

'ASLA KABUL ETMİYORUZ'

Partimizin ve Genel Başkanımızın söz konusu konuşmasındaki tespit ve uyarıları son derece açık ve nettir. Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz.

Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz.

İYİ Parti olarak; milletimizin her bir ferdinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inşa edebilme hedefi için ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.'
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