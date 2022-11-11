İstanbul merkezli sahte hac operasyonu

Vatandaşların dini inanışlarını sömürerek dolandırıcılık yapan çete ekiplerin kontrolüne takıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu ekipleri, ıslak imzalı sahte dilekçe şikayetleri üzerine düğmeye bastı.Operasyon kapsamında, hac/umre hizmeti sunan bazı firmaların haksız kontenjan elde etme adına kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları, sahte feragat dilekçeleriyle kontenjan elde ederek yedek listeden yönlendirilen gerçek hacılara fahiş fiyat uyguladıkları ve sahte kayıtların diyanet personeliyle irtibatlı şekilde yapıldığı belirlendi.Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişlerince de doğrulanan tespitler sonucu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında ıslak imzalı sahte dilekçe yazılan 112 kişinin şikayetçi olarak ifadesi alındı.Şikayetçiler, hac kaydından haberlerinin olmadığı ve imzaların kendilerine ait olmadığını belirttiler.Bunun üzerine şikayetçilerin alınan imza ve yazı örnekleriyle, sahte dilekçeler bilirkişi incelemesine tabi tutularak dilekçelerin tamamının sahte olduğu delillendirildi.Tespitler üzerine savcılığın talimatıyla bugün firma yetkilisi 14 şüpheliden 11'i hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi.DHA'nın haberine göre, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.