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İstanbul'daki Togg'un deneyim merkezi yoğun ilgi görüyor

Beşiktaş'ta bir AVM'de açılan Togg'un deneyim merkezi yoğun ilgi görürken merkezde, yerli otomobilin menzili ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ekleme: 11.11.2022 - 16:15 Güncelleme: 11.11.2022 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki Togg'un deneyim merkezi yoğun ilgi görüyorBursa Gemlik'te, Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında Togg'un fabrikası açıldı.

İlk seri üretim araç banttan inerken, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

Bir otomobilden fazlası olarak nitelendirilen Togg'un deneyim merkezi, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'de, geçtiğimiz çarşamba günü açıldı.

Yoğun ilgi görüyor
Merkez, ilk günden itibaren yoğun ilgi görürken deneyim merkezinde, Togg C-SUV'un Gemlik Mavisi rengi sergilendi.

AVM'ye gelenler; Togg marka aracı dışarıdan inceledi, deneyim merkezinden bulunan ön panel deneyim stantlarında aracın içindeki panellerle ilgili bilgi aldı.

Menzil bilgilendirmesi yapıldı
Kurulan deneyim merkezinde, Togg'un menzili ile bilgilendirme de yapıldı.

Merkezdeki bilgilendirmeye göre Togg marka C-SUV, 306 lira 82 kuruş maliyet ile İzmir'e giderken, 1.6 motorlu bir C-SUV'la ise 1020 lira 74 kuruşa İzmir'e seyahat edilebileceği hesaplandı.

Deneyim merkezi sayısının 20'ye çıkarılması bekleniyor
DHA'nın haberine göre; ilk şubesi İstanbul'da açılan Togg deneyim merkezinin, Türkiye genelinde 20'ye çıkarılması bekleniyor.

'Bunu görmek bile gurur verici'
Merkezi ziyaret eden Burak Çetinkaya, 'Çok gururluyuz. Bu Türkiye'nin 60-70 yıllık hayaliydi. Bunu görmek bile gurur verici. Görüntü olarak ülkemize yakışacak bir araç. Umarım Avrupa piyasasında da hak ettiği yeri bulur.

Arabada hoşuma giden kısım, tasarımı. Tasarımı çok güçlü duruyor. Akıllı araç olarak geçiyor bu muhtemelen beğeneceği çok özellik olacaktır. Elektrikli olması da en büyük avantajı.' dedi.

'Çok mutluyuz, aracın dizaynı beni etkiledi'
Bir başka ziyaretçiyse, 'Yabancı ülkelerin otomobillerini de takip ederim. Dizaynı bir harika, eminim küresel bazda da rekabetçi olacaktır. Çok mutluyuz Türk olarak. Aracın dizaynı beni etkiledi, eminim içi de çok rahat ve başarılı olacaktır.

Hedefimiz uluslararası piyasada rekabet etmesi bunu da sağlayacaktır. Çıktığında almayı deneyeceğim, Türkiye fiyatlarıyla 800-900 bin lira civarında olacaktır, bence gayet makul bir fiyat.' dedi.

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