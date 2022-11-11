İstanbul’da eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı! Cani eş hakim karşısında ..

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Satı Demirci, bulunduğu cezaevinden getirilirken öldürülen kadının ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Mehmet Satı Demirci savunmasında, "Yabancı kişilerle çiftlik oyunu oynuyordu. Avm'ye gezmeye giderdik benden ayrı gezerdi" dedi. Demirci, "Ben olaydan bir gün önce otele intihar etmeye gittim. Artık çaresiz kalmıştım. Bıçağı da o yüzden almıştım. İntiharı çözüm yolu olarak görüyordum. Oğlum aradı o esnada çocuklarım aklıma geldi. İntihardan vazgeçtim. Olay günü böyle bir olay olacağı aklımdan bile geçmiyordu. Okula çocuğuma görmeye gittim. Çocuğumu göremedim. Eşimi gördüm, ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama eşimi kastla öldürmedim. Ben plan yapmadım. Bıçağı intihar etmek için yanımda taşıyordum" dedi.Öldürülen kadının kardeşi İzzet Osmanoğlu ise ifadesinde, "Ablamın telefonuyla ilgili özel bir durumu olmadı. Onu aldattığına dair de bir husus yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Satı Demirci'nin cezai ehliyet olup olmadığının öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin 11 Kasım 2021 tarihinde kaldığı otelden sabah 07.00 sıralarında ayrıldığı, tanınmamak için arkadaşından araba alarak olay yerine gittiği ve eşinin evden çıkmasını beklediği, eşinin kendini fark etmemesi için arka koltuğa geçtiği anlatıldı. Olay günü Hanife Demirci kızını okula bıraktıktan sonra eve tek başına yürürken Satı Mehmet Demirci'nin eşini takip etmeye başladığı ve bir süre takip ettikten sonra olay yerine gelindiği sırada suç aleti bıçakla ilk önce boğazına hamle yaptığı ardından vücudunun farklı bölgelerine ölümcül 21 bıçak darbesi vurduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, Satı Mehmet Demirci hakkında "eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi...