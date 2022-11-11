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Beyaz Gazete
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İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır

CHP'de ismi adaylık konusunda sık sık Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu ikinci kez geri adım attığını teyit eden bazı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Başkanlarımızın belediyelerini bırakmalarını istemiyorum" ve "Bu yolda benimle misiniz?" çıkışları sonrasında İmamoğlu bugün konuk olduğu canlı yayında ikinci kez adaylık gündeminin kalmadığını doğruladı.

İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır
Ekleme: 11.11.2022 - 11:12 Güncelleme: 11.11.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu ikinci kez geri adım attı: Adayım genel başkanımdır
Adaylığı konusunda aylardır kulis yapılan ve kendisi de sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının aday olmalarını istemediğini iletmesi ve karşılık bulamayınca 'Benimle misiniz değil misiniz?' çıkışında bulunması sonrasında geri adım attı.

İmamoğlu bugün katıldığı bir canlı yayında ikinci kez adaylık gündeminin olmadığını belirtti.

İmamoğlu kendisine yöneltilen 'Adaylık konusundaki düşünceleriniz nelerdir?' sorusuna cevaben şunları söyledi:

'ADAYIM' DEMEDİM 'NEFERİM' DEDİM

Ben 'adayım' demedim 'neferim' dedim. Ne zamandan beri 'nefer' sözü adaylıkla eş değer oldu? Birileri bu yöne kaydırmak istiyor. Ben takım oyuncusuyum. Bu ekibin bir parçasıyım. 6'lı masaya büyük önderlik eden Kılıçdaroğlu ve onunla birlikte Meral Akşener var.

'BENİM ADAYIM KILIÇDAROĞLU' MESAJI

O masada doğal olarak öne çıkmasını isteyeceğim kişi partimin genel başkanıdır.
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