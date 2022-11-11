İmamoğlu çifti 10 Kasım Atatürk'ü anma programında şarkı söyleyip dans etti: Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP yönetimindeki İBB, vefatının yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü düzenlediği bir dizi etkinlikle andı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, türkü söylediği anma programında, bir de eşi Dilek İmamoğlu ile dans etti. Atatürk'ü dans ederek anan İmamoğlu ailesi, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Vatandaşlar, çifte tepkisini, "Matem günü dans edilir mi? Ayıp", "Yani ilk defa gördük. Ölüm yıl dönümünde dans ederek kutlamak", "Dans ederek, ne kutladın be. Hem de bir ölüm yıldönümünü" sözleriyle gösterdi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu ve müzisyenler Melek Mosso ve Gökhan Türkmen ile birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, türkü söylediği anma programında, bir de eşi Dilek İmamoğlu ile dans etti.Atatürk'ü dans ederek anan İmamoğlu ailesi, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı. Vatandaşlar, çifte tepkisini, 'Matem günü dans edilir mi? Ayıp', 'Yani ilk defa gördük. Ölüm yıl dönümünde dans ederek kutlamak', 'Dans ederek, ne kutladın be. Hem de bir ölüm yıldönümünü.' minvalindeki yüzlerce tepki ile dile getirdi.