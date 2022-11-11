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İki liralık tuvalet ücreti kavgasında öldüren yumruk

Antalya'da 60 yaşındaki tuvalet işletmecisi Mehmet Özcan, iki liralık ücret yüzünden tartıştığı Rus turistin yumruğuyla hayatını kaybetti. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kısa sürede yakalanan turist tutuklandı.

Ekleme: 11.11.2022 - 15:01 Güncelleme: 11.11.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
İki liralık tuvalet ücreti kavgasında öldüren yumrukOlay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten 60 yaşındaki Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı. R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı.

İKİNCİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

RUS TURİST TUTUKLANDI
60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR
Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu söyledi. 15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İki liralık tuvalet ücreti kavgasında öldüren yumruk
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